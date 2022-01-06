ФСБ опровергла информацию о закрытии границ с Казахстаном

Пограничные пропускные пункты между Россией и Казахстаном в Челябинской области работают в штатном режиме, сообщили РБК в пограничном управлении ФСБ по региону. Также штатно работают пункты в Астраханской области, сообщили ТАСС в управлении ведомства по Астраханской области и Калмыкии.

Граница не закрыта, всё работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

О закрытии границы 6 января сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на местных жителей и туроператоров, организующих поездки в Нур-Султан. Было сказано, что автобусное сообщение с республикой приостановлено.

Накануне в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.