https://static.news.ru/photo/cd4baf16-3127-11ea-8af1-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Christian Ditsch/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и глава Минобороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме Бундестагу сообщили о готовности страны передислоцировать из Ирака в Кувейт и Иорданию часть военных инструкторов.

Расквартированные там солдаты в ближайшее время будут переброшены в Иорданию и в Кувейт. Когда обучение вновь можно будет возобновить, они смогут туда вернуться, — приводит текст письма агентство DPA.

В настоящее время в Ираке работают около 120 специалистов. По информации Spiegel Online, 32 солдата уже прибыли в Иорданию.

Как ранее писал NEWS.ru, НАТО приостановила работу тренировочной миссии в Ираке по обучению специалистов для армии республики из-за напряжённой обстановки в регионе после авиаударов США, рассказал представитель Альянса Дилан Уайт.