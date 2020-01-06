Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и глава Минобороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме Бундестагу сообщили о готовности страны передислоцировать из Ирака в Кувейт и Иорданию часть военных инструкторов.
Расквартированные там солдаты в ближайшее время будут переброшены в Иорданию и в Кувейт. Когда обучение вновь можно будет возобновить, они смогут туда вернуться, — приводит текст письма агентство DPA.
В настоящее время в Ираке работают около 120 специалистов. По информации Spiegel Online, 32 солдата уже прибыли в Иорданию.
Как ранее писал NEWS.ru, НАТО приостановила работу тренировочной миссии в Ираке по обучению специалистов для армии республики из-за напряжённой обстановки в регионе после авиаударов США, рассказал представитель Альянса Дилан Уайт.
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