Фрегат «Адмирал Горшков» проведет тренировки в Атлантическом океане

Фото: МО РФ

Фрегат «Адмирал Горшков»

Фрегат «Адмирал Горшков», являющийся носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», вышел в Атлантический океан, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, в водах Атлантики экипаж фрегата будет совершенствовать военно-морскую выучку и проведет ряд учений. Корабль сопровождает средний морской танкер «Вязьма».

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков», действовавший в Средиземном море с апреля 2023 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом. В Атлантическом океане экипаж фрегата <...> проведет ряд корабельных учений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период нахождения в Средиземном море экипаж «Адмирала Горшкова» успешно отработал десятки упражнений по противовоздушной и противолодочной обороне. Кроме того, он занимался выполнением своих непосредственных задач по обороне страны. После окончания тренировок он вернется на базу, расположенную в Североморске.

В Министерстве обороны Великобритании ранее заявили, что за последние два года ВМС страны сопроводили свыше 100 российских военных кораблей. Кроме того, в прибрежных водах Соединенного Королевства якобы были обнаружены и отслежены несколько подводных лодок ВМФ России.