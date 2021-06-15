Французы оценили шансы Украины на вступление в НАТО

https://static.news.ru/photo/fafb3fda-ce33-11eb-85d2-96000091f725_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com

Французская газета Le Figaro опубликовала материал, посвящённый желанию властей Украины вступить в НАТО. В статье отмечается, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский постоянно просит Североатлантический альянс ускорить процедуру принятия страны.

Публикация вызвала живой отклик читателей в комментариях.

Думаю, если Украина вступит в НАТО, это станет очень чёткой провокацией со стороны США и ЕС, — подчеркнул один из читателей.

Большинство его поддержало: «Если Украина вступит в НАТО, то представители этой организации заявят, что российская граница приблизилась к натовской», «Эта страна ничего не значит для американцев и европейцев. Они просто пользовались ею в политических целях», «Украина не вступит в НАТО, по крайней мере пока будет существовать её конфликт с Россией».

Ранее стало известно, что Украину не принимают в НАТО из-за России. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Министр пояснил, что Киеву из-за Москвы так и не предоставили план действий по членству в Североатлантическом альянсе. Кулеба добавил, что в Альянсе имеется немало скептиков относительно членства Украины.