Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО

https://static.news.ru/photo/22ac3b86-cdeb-11eb-a7c9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Россия виновата в том, что Украину не принимают в НАТО. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передаёт РИА Новости.

Министр пояснил, что Киеву из-за Москвы так и не предоставили План действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас — это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации, — подчеркнул он.

Кулеба добавил, что в Альянсе имеется немало скептиков относительно членства Украины. Он отметил, что Киеву предстоит работать с этими странами.

Ранее Кулеба заявил, что власти Украины выступают против проекта «Северный поток — 2». Он отметил, что условием для запуска газопровода должно быть «освобождение территорий Украины» и обеспечение энергетической безопасности страны. Глава МИД добавил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине, и подчеркнул, что это справедливая компенсация за угрозы. Также чиновник заявил, что в случае запуска «Северного потока — 2» Киев будет готов на переговоры по компенсациям.