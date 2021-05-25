«Волк и барашек»: французы поиронизировали над встречей Путина и Байдена

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Жители Франции высказали своё мнение о намеченной на середину июня встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Один из комментаторов отметил, что лидеры походят на «волка и старого барашка». В дискуссии о саммите приняли участие читатели французской газеты Le Figaro.

Один из них, пишущий под ником Vieille Canaille 84, сказал, что доверяет американцам не больше, чем гремучим змеям. По его словам, с Вашингтоном нечего обсуждать, пока местные власти вводят санкции против РФ, а президент страны называет своего коллегу «убийцей». Также он призвал довериться Путину и не возлагать серьёзных надежд на встречу.

Юзер Jack Soul иронично сказал, что российский президент хотел Женеву и получил её. В свою очередь machin-choses задался вопросом, а не было ли это инициативой Байдена, который просто вспомнил знаковую встречу там же Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва.

Путин и Байден — волк и старенький барашек, — подытожил InTheWest.

Ранее граждане США дали оценку предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Своим мнением пользователи поделились на портале телеканала Fox News.

По мнению простых американцев, предстоящая встреча станет провальной для их президента Байдена. Российский лидер, по их словам, одержит оглушительную победу.