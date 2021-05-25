Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным в Женеве

https://static.news.ru/photo/9ec0e340-2204-11eb-9c97-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждане США дали оценку предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Своим мнением пользователи поделились на портале телеканала Fox News.

По мнению простых американцев, предстоящая встреча станет провальной для их президента Байдена. Российский лидер одержит оглушительную победу, не сомневаются они.

Господин Путин съест Джо на обед; Путин ставит Россию на первое место. В борьбе нового века не исключено, что Россия <...> выйдет победителем; Не удивляйтесь, если Байден согласится на аннексию США Россией, — высказались пользователи.

При этом многие упражнялись в юморе на тему того, как будет проходить подготовка к предстоящему мероприятию и что произойдёт непосредственно на встрече.

Старина Джо выйдет с этой встречи, говоря по-русски, с брошью «Серп и молот» на лацкане; Путину придётся носить бейдж с именем, чтобы Джо не забыл, как его зовут; Надеюсь, встреча не выпадет на выходные, потому что в конце недели Джо, как правило, спит дома в Делавэре, — шутили американцы.

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.