Франция назвала ложью сравнение Макрона с нацистами

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Французский МИД жёстко осудил заявление министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари, сравнившей действия президента Пятой республики Эммануэля Макрона в отношении мусульман с действиями нацистов в отношении евреев. Дипломаты посчитали высказывания пакистанского чиновника «наглой ложью, пропитанной идеологией ненависти».

Член правительства Пакистана высказалась в социальных сетях глубоко шокирующим и оскорбительным образом в адрес президента республики и нашей страны. Эти отвратительные слова — наглая ложь, пропитанная идеологией ненависти и насилия. Такая клевета недостойна этого уровня ответственности. Мы твердо отвергаем их, — говорится в заявлении представителя МИД Франции в Twitter.

Дипломаты отметили, что об осуждении слов чиновника доложено временному поверенному в делах Пакистана в Париже. От Исламабада ждут «исправления этих заявлений».

Мазари написала в соцсети, что именно мусульманские дети получат идентификационные номера, так же как евреев для идентификации заставляли носить жёлтую звезду на одежде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил: Европейские страны должны дать общий быстрый ответ на существующую террористическую угрозу. Он считает, что для противодействия угрозе нужно создать Совет внутренней безопасности. Проблема с безопасностью на внешней границе одного из государств ЕС несёт угрозу всему сообществу. Также политик предложил реформировать Шенгенскую зону.