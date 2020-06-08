Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Вывод американских войск из Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией. Самой уязвимой останется Прибалтика.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп решил вывести около 9,5 тысяч американских военнослужащих из Германии, после чего численность контингента ВС США в Европе составит 25 тысяч человек.
Опрошенные Forbes военные эксперты отметили, что если раньше российские армии могли достичь столиц прибалтийских республик за 60 часов, то после решения Трампа они это сделают намного быстрее.
В частности, издание
Ранее NEWS.ru писал, что НАТО планирует углубить имеющееся тесное сотрудничество с Грузией, а также совместно с ней решить вопрос безопасности в регионе Чёрного моря.
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