Физик рассказал о прилете на Землю сверхмощной космической частицы Физик Кузнецов: частица с чудовищной энергией прилетела на Землю из ниоткуда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых с участием россиян зафиксировала прилет на Землю сверхмощной космической частицы, рассказал RTVI сотрудник Института ядерных исследования РАН кандидат физико-математических наук Михаил Кузнецов. По его словам, уникальность этой частицы в том, что она пришла «из ниоткуда».

Как рассказал ученый, в 2021 году астрономические детекторы в штате Юта зафиксировали «очень мощное событие» с огромной энергией — около 2,44×1020 электронвольт. Предыдущее схожее событие произошло в том же регионе в 1991 году.

С высокой вероятностью нам удалось узнать направление прилета частицы с разрешением один градус, энергию удалось узнать довольно хорошо, но уже с меньшей точностью. Тип частицы, к сожалению, сложно очень узнать. <...> Единственное, нам удалось отвергнуть предположение, что это был фотон, — рассказал физик.

По его словам, уникальность выявленной частицы — в направлении ее прилета. Судя по карте галактик в радиусе примерно 750 млн световых лет от Земли, оказалось, что в направлении, откуда пришла эта частица, ничего нет, то есть она появилась из так называемой локальной пустоты. Ученые предположили, что это результат отклонения в результате воздействия космических магнитных полей.

Мы знаем с высокой достоверностью, что источник не в нашей галактике. Есть много моделей, которые предполагают, что источником таких частиц могут быть галактических ядра, сверхмассивные черные дыры, ударные волны гигантского масштаба в скоплениях галактик. <...> Темная материя тоже потенциально могла бы их производить, — пояснил ученый.

Ранее ученые из проекта Telescope Array сообщили об обнаружении второго по мощности космического луча неопределенной природы. Несмотря на отслеживание траектории новой частицы, источник с достаточной энергией для ее формирования обнаружить не удалось.