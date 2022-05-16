Финляндия и Швеция отказались выдать Турции 33 подозреваемых в терроризме

Полиция Швеции / Фото shutterstock.com

Финляндия и Швеция не удовлетворили запрос Турции на экстрадицию 33 подозреваемых в причастности к терроризму в стране, передаёт турецкий телеканал TRT Haber. Оба государства ответили отрицательно, несмотря на предоставленные судебные решения и доказательства.

Швеция и Финляндия, которые хотят стать членами НАТО, не выдают Турции террористов из террористической организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и РПК. <...> Обе страны не ответили положительно ни на один из 33 запросов об экстрадиции, сделанных в соответствии с судебными решениями и доказательствами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция начала процесс экстрадиции 12 человек из Финляндии, шесть из которых являются членами FETO и шесть из которых связаны с РПК. Ещё 21 человек находятся в Швеции, 10 из них относятся к FETO, а 11 — к РПК.

Ранее стало известно, что в Анкару вскоре прибудет делегация Швеции для обсуждения заявки в НАТО. Причиной визита является позиция Турции в отношении вступления Финляндии и Швеции в Альянс. Анкара выступает против таких действий.