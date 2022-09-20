Турция может полностью отказаться от операций с российскими картами «Мир» из-за опасений вторичных санкций, заявил в интервью «Радио 1» финансист, директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. По его словам, для Турции в качестве экономического партнера гораздо более важен Евросоюз и США, чем Россия. Эксперт также добавил, что россияне должны быть готовы к этому и перестраховаться.

У нас осталось много банков не под санкциями, которые выпускают карту «Мир». Но здесь будут, как говорится, дуть на воду, перестраховываться,пояснил финансист.

Солодков уточнил, что использование банками карт «Мир», которые выпущены банком, что находится под санкциями, — это нарушение санкционного режима. Поэтому в Турции пытаются прекратить их использование, чтобы не попасть под вторичные санкции.

Эксперт добавил, что если ситуация не изменится, россиянам придется брать наличную валюту в поездки за границу, так как других вариантов может не оказаться.

Крупнейший частный банк Турции İş Bankası ранее остановил работу с российской платежной системой «Мир». Такое решение последовало из-за опасений попасть под санкции Минфина США, который ранее заявил о последствиях для финансовых организаций, работающих с российской платежной системой.