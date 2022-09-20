Финансист предрек полный отказ Турции от операций с картами «Мир» Финансист предрек полный отказ Турции от операций с картами «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция может полностью отказаться от операций с российскими картами «Мир» из-за опасений вторичных санкций, заявил в интервью «Радио 1» финансист, директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. По его словам, для Турции в качестве экономического партнера гораздо более важен Евросоюз и США, чем Россия. Эксперт также добавил, что россияне должны быть готовы к этому и перестраховаться.

У нас осталось много банков не под санкциями, которые выпускают карту «Мир». Но здесь будут, как говорится, дуть на воду, перестраховываться, — пояснил финансист.

Солодков уточнил, что использование банками карт «Мир», которые выпущены банком, что находится под санкциями, — это нарушение санкционного режима. Поэтому в Турции пытаются прекратить их использование, чтобы не попасть под вторичные санкции.

Эксперт добавил, что если ситуация не изменится, россиянам придется брать наличную валюту в поездки за границу, так как других вариантов может не оказаться.

Крупнейший частный банк Турции İş Bankası ранее остановил работу с российской платежной системой «Мир». Такое решение последовало из-за опасений попасть под санкции Минфина США, который ранее заявил о последствиях для финансовых организаций, работающих с российской платежной системой.