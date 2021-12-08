Financial Times узнала об уступке Байдена Путину

Президент США Джо Байден своим заявлением о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности России относительно расширения НАТО сделал значительную уступку совему коллеге Владимиру Путину. Об этом пишет британская газета Financial Times.

В статье отмечается , что Москва, в частности, хочет от НАТО обязательств об отказе от расширения на восток и размещения своего контингента в странах, граничащих с РФ.

Упоминание Байдена о поиске потенциального «компромисса» с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе, — пишет издание.

Ранее в Белом доме заявили, что дата встречи «на высоком уровне» будет объявлена до конца текущей недели. Предполагается, что в саммите, помимо РФ и США, примут участие не менее четырёх «ключевых союзника» Вашингтона. Что это будут за государства, не уточняется.

По словам Байдена, на встрече стороны обсудят будущее обеспокоенности, упоминаемой Россией в связи с расширением НАТО.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины.