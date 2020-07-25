Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл подают в суд на папарацци, которые шпионили за их маленьким сыном, чтобы получить эксклюзивные фотографии. Судебный иск свидетельствует о том, что даже в Лос-Анджелесе, где пара планировала скрыться от внимания назойливых журналистов, они не смогут забыть о принадлежности к королевской семье. Тем временем готовится к выходу в свет книга, которая, как утверждают её создатели, раскрывает всю правду об интригах в Букингемском дворце и написана после консультаций с опальной четой. Наблюдатели считают, что биографический труд может поставить крест на возвращении Гарри и Меган в королевскую семью.

Гарри и Меган утверждают, что папарацци использовали летающие дроны и телескопические объективы для съёмки их частной жизни в поместье в Лос-Анджелесе. Как подчеркнул адвокат пары Майкл Камп, фотографы запускали дроны несколько раз в день, иногда даже в 05:30 утра, что будило соседей и их сына Арчи. Спасением от непрошеного внимания журналистов не стал даже металлический забор, установленный по периметру поместья герцогов в Лос-Анджелесе — папарацци проделывали в нём дыры.

Часть полученных снимков затем была продана и опубликована. Согласно калифорнийским законам, такая деятельность нелегальна. Но паре не удалось самостоятельно установить личность нарушителей, поэтому иск был подан против неназванного человека.

Истцы сделали всё возможное для того, чтобы оставаться в стороне от общественного внимания, — пояснил адвокат Майкл Камп. — За исключением вещей, относящихся к их работе (пара планирует запустить благотворительный фонд. — NEWS.ru). Но фотографии, о которых идёт речь, — это не новости. Их обнародование не входит в общественные интересы. Это домогательство.

PPE/face to face/Global Look Press

Это далеко не первая попытка герцогов Сассекских привлечь к ответственности назойливых журналистов. Предыдущий судебный иск был подан против таблоида Daily Mail за то, что он опубликовал личное письмо Меган Маркл своему отцу. Остаётся неясным, как газете удалось заполучить приватное послание, но, скорее всего, его слил кто-то из близкого окружения Меган или её отца.

Ранее адвокаты пары направили открытое письмо британской прессе, пригрозив судом за публикацию фотографий Меган с сыном, полученных без её согласия. И ещё до свадьбы принц Гарри обратился к журналистам с призывом перестать публиковать расистские статьи в отношении его будущей жены. Для него внимание журналистов — глубоко личная проблема, так как его мать принцесса Диана погибла в автокатастрофе, спасаясь от преследовавших её папарацци. Но многовековая традиция слежки за жизнью британских знаменитостей оказалась сильнее протестов пары — в отличие от Лос-Анджелеса, никакого специального закона против папарацци в Великобритании не существует.

Источники из окружения герцогов сообщают, что причиной их переезда в США стали не только проблемы с прессой, но и неурядицы в королевской семье — американка Меган не смогла вписаться в традиционный уклад монаршего двора. Но часть британцев по-прежнему надеется, что отдохнув от Соединённого Королевства, пара вернётся к королевским обязанностям.

Однако готовящаяся к публикации рукопись о жизни Гарри и Меган в королевской семье, скорее всего, поставит крест на возможности восстановить их отношения с Виндзорами. Книга получила название «В поисках свободы: Гарри, Меган и формирование современной королевской семьи» и, как сообщают источники Daily Mail, написана после консультаций либо с представителям герцогов Сассекских, либо с ними самими.

Вне зависимости от её правдивости она попадёт в заголовки всех мировых СМИ и придаст огласке длинный список обид Сассексов, — сообщил газете приближённый пары.

Книга написана с позиции Гарри и Меган и, судя по утечкам, представляет их как невинных жертв жестоких порядков в королевском дворце. Пара изначально была взволнована готовящейся публикацией, но после разговора с авторами поняла, что книга может помочь им «свести счёты» с обидчиками и, по данным источников, одобрила её. Однако в Букингемском дворце эта биография вряд ли вызовет одобрение.