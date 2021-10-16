Facebook наймет 10 тысяч инженеров для создания метавселенной

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Порядка 10 тысяч рабочихмст намерена создать американская компания Facebook в сранах евросоюза в рамках проекта по разработке метавселенной. б этом сообщает в пресс-релизе компании.

Создание 10 тысяч новых рабоичх мест планируется осуществить в ближайшие пять лет.

Эта инвестиция — вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов, — отмечается в тексте.

Компания в настоящее время работает над созхданием новой вычислительной платформы с использованием виртуальной и дополненной реальности.По словам разработчиков, новые технологии дадут возможность максимально приблизить взаимодействие в виртуальном пространстве к личному опыту.

Ранее сообщалось о том, что процедуру по принудительному взысканию с компании Facebook 26 млн рублей начали российские судебные приставы. Причиной стал отказ социальной сети удалять противоправную информацию.