Express: Зеленский уволил Мельника из-за споров с ФРГ о российском газе

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника из-за обострения противоречий между двумя странами из-за поставок российского газа, пишет британская газета Express. Речь идет о турбине Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть «Газпрому» для восстановления транзита топлива по «Северному потоку». Отмечается, что Мельник только усугублял процесс переговоров между Киевом и Берлином.

Хотя официальной причины увольнения не озвучили​, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде. Берлин заинтересован в том, чтобы Оттава вернула агрегат «Газпрому» для перекачки энергоносителя в Европу, — сказано в публикации.

По словам автора материала, Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы. Мельник неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес немецких властей, так, например, он обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Власти Канады приняли положительное решение в вопросе возвращения турбины для газопровода «Северный поток», написало ранее агентство Reuters со ссылкой на источник из правительства. Отмечается, что Канада передаст турбины немецкой стороне, после чего она будет передана «Газпрому». В материале агентства указано, что Оттава смогла избежать нарушения своих санкций против России. В публикации при этом не говорится о сроках передачи турбины Берлину.