Евросоюз захотел помочь Белоруссии в обмен на смену власти

https://static.news.ru/photo/e95c2476-e625-11e9-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Еврокомиссия разработала план экономической помощи Белоруссии. Минск может получить почти три миллиарда евро, если в стране сменится президент. Об этом пишет РБК.

Деньги хотят выделить при участии Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в обмен на экономические и политические реформы.

План Евросоюза разделён на четыре этапа. Он включает восстановление белорусской экономики, поддержку структурных реформ и поднятие конкурентоспособности страны, трансформацию экологической и цифровой сферы, а также инфраструктуры государства. Кроме того, планируется укрепить политические отношения. Этот документ был принят в октябре 2020 года, тогда европейские власти отказались признавать прошедшие в Белоруссии президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз заморозит инвестиционную помощь для Минска до того момента, «пока Белоруссия не станет демократической страной». Это заявление было сделано на фоне инцидента с лайнером Ryanair, после посадки которого в аэропорту Минска был задержан бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега.