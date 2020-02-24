https://static.news.ru/photo/5a3eb1ec-56e5-11ea-a48e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peskova Lada/CTK/Global Look Press

Евросоюз намерен выделить около €230 млн на борьбу с эпидемией вируса COVID-19. Об этом сообщил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

По его словам, столь крупное финансирование необходимо, «чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом», передаёт ТАСС.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.

При этом, как писал NEWS.ru, Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения короновирусом в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии.