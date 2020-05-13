Мир

Евросоюз расширил список аэропортов с риском заражения коронавирусом

20:46, 13 мая 2020 49
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) добавило в список новые аэропорты с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией. В частности, в него попали две российские воздушные гавани — Мурманска и Нижнего Новгорода.

Ранее в список были включены аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Черновцов, а также все гавани Чили, Индонезии и аэропорты, обслуживающие Мехико, пишет РБК.

EASA призывает проводить полную дезинфекцию в вышеуказанных аэропортах. Также в агентстве отметили необходимость снабжения пилотов личными средствами индивидуальной защиты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медикам, работающим в подмосковных аэропортах, прибавят зарплату.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях