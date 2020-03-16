Дополнительная финансовая поддержка будет оказана медикам, которые выявляют коронавирус в аэропортах Подмосковья и работают с анализами. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Отмечается, что это коснётся, в частности, медработников в аэропортах Шереметьево и Домодедово.
Им будет разработана и оказана дополнительная финансовая поддержка, — цитирует его РИА Новости.
Россия с 16 марта ввела ограничение на полёты в страны Европейского союза, где возникло несколько очагов коронавируса COVID-19. Сохранятся регулярные рейсы между Москвой и европейскими столицами. Открытым останется только терминал F аэропорта Шереметьево. Чартеры начнут вылетать за россиянами, оказавшимися в карантинных зонах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков предлагал полностью прекратить авиасообщение со странами Европы.
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