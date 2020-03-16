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Поправки в Конституцию России о русском языке и культуре носят неполитический характер и не могут толковаться как устанавливающие государственную идеологию. Об этом сообщили в КС РФ.

Предлагаемые нормы <...> не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливающие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера российского государства, — передаёт сообщение РИА Новости. Особо...