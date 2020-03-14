https://static.news.ru/photo/5111fffe-65ca-11ea-97b1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков предложил полностью прекратить авиасообщение со странами Европы на срок месяц-полтора из-за угрозы распространения коронавируса.

По его словам, на фоне ситуации с заболеванием идея бизнесмена Олега Дерипаски о полном закрытии границ РФ выглядит совершенно оправданной.

Такие меры уже приняты некоторыми странами. Иначе придётся, как Меркель, разводить руками и говорить, что вирус уже не остановить, — отметил он.

Пушков подчеркнул, что в России «все ещё сохраняется иронично-безответственное отношение к вирусу», так как авиакомпании продолжают летать в страны с неблагополучной обстановкой, привозя оттуда инфицированных людей.

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Ранее NEWS.ru писал, что Пушков поделился в Twitter предложениями по замедлению эпидемии коронавируса. По его мнению, надо уменьшить число контактов с другими людьми, отказаться от рукопожатий и объятий.