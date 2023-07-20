Евросоюз продлил экономические санкции против России Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2024 года

Фото: Europa Press/Global Look Press

Совет Евросоюза продлил более чем на полгода экономические санкции против России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета. Ограничения будут действовать до 31 января 2024 года. В ЕС подчеркнули, что рестрикции в отношении России были введены в связи с боевыми действиями на Украине.

Сегодня Совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2024 года , ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики РФ. Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины, — говорится в документе.

В совете ЕС отметили, что санкции касаются торговли с Россией, финансов, технологий, предметов роскоши. Кроме этого, под запрет попали поставки нефти и нефтепродуктов из России, а также деятельность некоторых банков.

23 июня против России вступил в силу 11-й пакет европейских санкций. В него в том числе были включены меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.

Под новые санкции Евросоюза попaли российские чиновники, журналисты, предприниматели, военные, а также петербургский «ЧВК „Вагнер-Центр“». Всего в cанкционных списках ЕС 33 структуры и 104 физических лица, среди которых военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Александр Слaдков, а также журналисты Михаил Леонтьев и Ольга Белова.