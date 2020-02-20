Главы 27 стран — членов Евросоюза призвали немедленно прекратить конфликт в сирийской провинции.
Такое заявление они сделали во время внеочередного заседания в Брюсселе, проходящего 21 февраля, обращаясь к «сирийскому режиму и его сторонникам» и противоборствующим сторонам,
Возобновлённое военное наступление сирийского режима и его сторонников в Идлибе, повлекшее за собой огромные человеческие страдания, неприемлемо. ЕС призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, — говорится в заявлении.
Как писал NEWS.ru ранее, российские истребители будут контролировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб с воздуха. Такие меры решено принять для сдерживания турецкой агрессии. Как утверждает источник в Минобороны РФ, Турция своими действиями открыто призналась, что поддерживает бандформирование «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещённая в России организация).
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