https://static.news.ru/photo/0141626a-5442-11ea-8431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency

Главы 27 стран — членов Евросоюза призвали немедленно прекратить конфликт в сирийской провинции.

Такое заявление они сделали во время внеочередного заседания в Брюсселе, проходящего 21 февраля, обращаясь к «сирийскому режиму и его сторонникам» и противоборствующим сторонам, передаёт ТАСС.

Возобновлённое военное наступление сирийского режима и его сторонников в Идлибе, повлекшее за собой огромные человеческие страдания, неприемлемо. ЕС призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, — говорится в заявлении.

Как писал NEWS.ru ранее, российские истребители будут контролировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб с воздуха. Такие меры решено принять для сдерживания турецкой агрессии. Как утверждает источник в Минобороны РФ, Турция своими действиями открыто призналась, что поддерживает бандформирование «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещённая в России организация).