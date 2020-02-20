https://static.news.ru/photo/b0e7bbf4-5426-11ea-b073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency

Российские истребители будут контролировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб с воздуха. Такие меры решено принять для сдерживания турецкой агрессии.

Как утверждает источник в военном ведомстве, Турция своими действиями открыто призналась, что поддерживает бандформирование «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России организация). По данным инсайдера, сотни единиц военной техники были переброшены боевикам Анкарой за несколько месяцев, пишут «Ведомости».

Высокопоставленный дипломатический источник, имя которого не раскрывается, в беседе с журналистами заявил, что своими действиями Турция рушит все договорённости с РФ, в том числе и те, что были достигнуты на уровне глав двух государств. По его словам, теперь встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вряд ли состоится в скором времени.

Российская боевая авиация будет летать на высоте более пяти километров, куда не достают переносные зенитно-ракетные комплексы типа Stinger, из которых были сбиты два сирийских вертолёта.

Как писал NEWS.ru ранее, российские бомбардировщики Су-24 атаковали 20 февраля поддерживаемых Турцией террористов, которые начали наступление в Идлибе. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. Там заявили, что поддержка с воздуха российскими ВКС помогла сирийским военным отбить наступление боевиков.