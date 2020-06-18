Европа призвала Россию создавать «климатически совместимый мир»

https://static.news.ru/photo/6a9aafca-b165-11ea-9bbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Commission/facebook.com

России следует принимать более активное участие в решении климатических проблем. Об этом заявила заместитель гендиректора по климатическим действиям Европейской комиссии (ЕК) Клара де ла Торре в ходе вебинара, посвящённого проблемам экологии и экономики.

Она напомнила, что в Евросоюзе постепенно сокращают использование ископаемого топлива. Однако подчеркнула, что в одиночку проблему планетарного масштаба решить невозможно.

Присоединиться к инициативе должны все. В частности, Россия. Поскольку у нас есть общие интересы. Необходимо разработать климатически совместимый мир, — цитирует де ла Торре РИА Новости.

Она также призвала не забывать о том, что «российские леса — это фантастический ресурс и отличная база для улучшения нашего экологического будущего».

Вместе с тем, по словам представителя ЕК, темпы роста приземной температуры в России намного выше средних мировых значений. В связи с этим «цена бездействия гораздо выше, чем цена любого действия».

Госпожа де ла Торре поблагодарила Москву за ратификацию в прошлом году Парижского соглашения по климату. При этом она призвала «установить чёткие и научно обоснованные планы по сокращению выбросов в сочетании с национальной стратегией восстановления экономики», пообещав поддержку со стороны ЕК.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Страны, ратифицировавшие его, условились принять меры, чтобы не допустить к 2100 году повышения средней температуры на Земле на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Документ среди прочего предполагает снижение выбросов парниковых газов.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения, что вызвало критику лидеров государств. 4 ноября 2019 года Вашингтон официально уведомил ООН о начале процедуры выхода.

Незадолго до этого, в сентябре, как писал NEWS.ru, документ ратифицировала Россия. Тогда же было было объявлено о намерении принять закон, регулирующий выбросы парниковых газов на территории государства.

«Зелёный» курс Европы был предложен в конце 2019 года председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Он предполагает, что к 2050 году Евросоюз станет «углеродно нейтральным», а также предлагает комплекс структурных изменений, которые позволят обеспечить развитие Европы и сохранение экологии и климата.