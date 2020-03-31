https://static.news.ru/photo/2490011c-732e-11ea-aa28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Партия медицинских товаров направлена в Иран в рамках первой сделки с использованием механизма по финансовым расчётам INSTEX.

Франция, Германия и Великобритания подтверждают, что посредством механизма INSTEX успешно проведена первая транзакция, способствующая экспорту медицинских товаров из Европы в Иран, — сообщается в Twitter МИД Германии.

, & bestÃ¤tigen, dass INSTEX seine 1. Transaktion erfolgreich durchgefÃ¼hrt und die Ausfuhr medizinischer GÃ¼ter aus Europa nach Iran ermÃ¶glicht hat. INSTEX wird mit der Spiegelorganisation STFI an weiteren Transaktionen arbeiten & den Mechanismus weiterentwickeln. pic.twitter.com/PBybeC63TD — AuswÃ¤rtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 31, 2020

Механизм INSTEX был создан для торговли с Ираном в обход санкций США в январе 2019 года.

По состоянию на 31 марта число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране достигло 41 495, скончались 2 757 человек. Страна стоит на пятом месте по числу летальных исходов от COVID-19.

Во всём мире инфекцию подхватили более 787 тысяч человек, свыше 166 тысяч выздоровели, более 37 тысяч умерли. В России выявлено 1836 случаев заражения, 14 закончились летальным исходом, более 100 человек выписаны из больниц. На Москву приходится 1226 диагнозов COVID-19, писал NEWS.ru.