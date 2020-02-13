Совет Европейского союза обсудил в Брюсселе ситуацию с распространением коронавируса COVID-2019. Член Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис по итогам совещания заявила, что текущее положение дел не требует закрытия Шенгенской зоны для транспортного сообщения с Китаем.
Об этом
Как ранее информировал NEWS.ru, в Германии из больницы выписали пациента, который полностью излечился от коронавирусной инфекции. Медики выждали 16 дней, прежде чем окончательно подтвердили выздоровление.
К 13 февраля вирусом
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