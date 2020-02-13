https://static.news.ru/photo/7a7133e8-4e6d-11ea-996e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Guanyu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совет Европейского союза обсудил в Брюсселе ситуацию с распространением коронавируса COVID-2019. Член Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис по итогам совещания заявила, что текущее положение дел не требует закрытия Шенгенской зоны для транспортного сообщения с Китаем.

Об этом сообщает РИА Новости. Кириакидис отметила, что и в Европе, и в Китае принимаются меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и власти ЕС надеются, что эти меры принесут положительные результаты. Член ЕК призвала «позитивно смотреть на вещи».

Как ранее информировал NEWS.ru, в Германии из больницы выписали пациента, который полностью излечился от коронавирусной инфекции. Медики выждали 16 дней, прежде чем окончательно подтвердили выздоровление.