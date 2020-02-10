Экс-глава Боливии Эво Моралес, проживавший в Аргентине, из-за состояния здоровья улетел на Кубу. Политик пройдёт курс лечения. До этого, в 2017 и 2018 годах, бывший лидер обращался к кубинским врачам по поводу проблем с голосовыми связками.
На президентских выборах в октябре 2019 года Эво Моралес получил наибольшее количество голосов, но его соперник Карлос Меса не признал результаты выборов. Его сторонники начали акции протеста, а затем вынудили победившего президента покинуть страну,
Ранее NEWS.ru писал, что Эво Моралес назвал кандидатов на пост президента, среди них бывший министр экономики Луисе Арсе, вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригесе, а также бывшие министры иностранных дел Давиде Чокеуанке и Диего Пари.
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