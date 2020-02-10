https://static.news.ru/photo/a5f27784-4c1f-11ea-9f8e-fa163e074e61_660.jpg Эво Моралес Фото: Mario De Fina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-глава Боливии Эво Моралес, проживавший в Аргентине, из-за состояния здоровья улетел на Кубу. Политик пройдёт курс лечения. До этого, в 2017 и 2018 годах, бывший лидер обращался к кубинским врачам по поводу проблем с голосовыми связками.

На президентских выборах в октябре 2019 года Эво Моралес получил наибольшее количество голосов, но его соперник Карлос Меса не признал результаты выборов. Его сторонники начали акции протеста, а затем вынудили победившего президента покинуть страну, пишет Associated Press.

Ранее NEWS.ru писал, что Эво Моралес назвал кандидатов на пост президента, среди них бывший министр экономики Луисе Арсе, вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригесе, а также бывшие министры иностранных дел Давиде Чокеуанке и Диего Пари.