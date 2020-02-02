https://static.news.ru/photo/4359e87a-446b-11ea-a83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jair Cabrera Torres/dpa/Global Look Press

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что намерен обратиться в прокуратуру с заявлением в связи с изъятием документов у его помощницы. Он называет произошедшее кражей.

По его словам, за нарушение закона несёт ответственность министр внутренних дел Артуро Мурильо и полковник из спецподразделения полиции по борьбе с преступностью Иване Рохасе.

Мы собираемся осудить перед международными инстанциями изъятие моих документов, исчезновение Нотариальной державы и мою записную книжку военной службы, которую я получил с достоинством в 1978 году. Они хотят запугать нас, но они не добьются успеха, — написал политик в Twitter.

Он попросил у жителей страны проявить ответственность и единство в связи с его преследованием.

Presentaremos una denuncia ante la FiscalÃ­a, por este robo agravado del que son responsables el ministro de facto, Arturo Murillo y el Cnl. IvÃ¡n Rojas de la FELCC.

Frente a la persecuciÃ³n, pido a todas y todos los bolivianos mucha responsabilidad y unidad. #DictaduraEnBolivia — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 2, 2020

29 января бывший глава Боливии заявил, что планирует выдвинуться в члены парламента. Глава МВД страны Артуро Мурильо заявил, что временное правительство будет оспаривать выдвижение Моралеса, если он подаст документы.

На президентских выборах в октябре 2019 года Эво Моралес получил наибольшее количество голосов, но его соперник Карлос Меса не признал результаты выборов. Его сторонники начали акции протеста, а затем вынудили победившего президента покинуть страну.

Ранее NEWS.ru писал, что Эво Моралес назвал кандидатов на пост президента, среди них бывший министр экономики Луисе Арсе, вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригесе, а также бывшие министры иностранных дел Давиде Чокеуанке и Диего Пари.