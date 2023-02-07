«Этот вопрос наносит ущерб стране»: президент Грузии о Саакашвили Президент Грузии призвала Саакашвили уйти из политики и отпустить страну «из плена»

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Саломе Зурабишвили

Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен уйти из политики и перестать держать страну «в плену», заявила действующий президент государства Саломе Зурабишвили в своем Facebook (деятельность соцсети запрещена в России). По ее словам, вопрос с бывшим лидером затмил тему вступления в ЕС. Зурабишвили подчеркнула, что помилование Саакашвили с ее стороны не избавит от проблемы, так как это будет лишь президентское решение, а не признак нового режима.

Чтобы вернуть нам лицо и доверие, нужно еще одно усилие, еще одно осознание — со стороны правительства, — что этот вопрос наносит ущерб стране. <...> Раз и навсегда Саакашвили должен признаться [в совершении] преступлений и при условии ухода из политики перестать держать в плену страну и оппозицию, — написала Зурабишвили.

Она упрекнула и оппозицию, и правящую партию в том, что репутация страны разрушена. Президент заявила об опасности со стороны России, если та посчитает, что Грузия лишилась поддержки традиционных партнеров.

Ранее партия «Единое национальное движение» прекратила работу в парламенте и перешла в режим действий при чрезвычайной ситуации из-за угрозы жизни своего лидера Саакашвили. Партия «Стратегия Агмашенебели» также прекратила свою парламентскую деятельность.

Соратники Саакашвили не скрывают, что их цель — устроить новую «революцию роз» как раз в год 20-летия свержения Шеварднадзе. В том, какие на самом деле задачи у сторонников экс-президента, разбирался NEWS.ru.