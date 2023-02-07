Спасти нерядового Мишу: устроит ли партия Саакашвили новую «революцию роз» «Единое национальное движение» требует выпустить экс-президента Грузии в ЕС, угрожая властям смутой. Но что за карту на деле разыгрывает оппозиция?

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global look Press

Грузинская партия «Единое национальное движение» (ЕНД) активизировала кампанию по «спасению» своего основателя — осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, которого нынешние власти не отпускают лечиться в Европу. Со вторника, 7 февраля, оппозиционеры объявили о прекращении работы в парламенте и перешли к тактике массовых акций протеста. Соратники Саакашвили не скрывают, что их цель — устроить новую «революцию роз» как раз в год 20-летия свержения Шеварднадзе. Но эксперты полагают, что на самом деле у ЕНД более прагматичные задачи — борьба за политические и финансовые ресурсы партии, которая столкнулась с угрозой раскола и обвала рейтинга.

Саакашвили в тени

Напомним, на недавних выборах партийного лидера победу одержал депутат парламента Леван Хабеишвили — представитель «старой гвардии». Он на 12,5% обошел теперь уже экс-главу ЕНД Нику Мелия, представлявшего новое крыло партии. Оно стремится дистанцироваться от радикализма, ставшего еще в годы правления Михаила Саакашвили политическим почерком ЕНД.

Сам Саакашвили выборы проигнорировал. Напомним, он остаётся под стражей с осени 2021 года. Экс-президента приговорили к шести годам заключения по обвинению в организации нападения на депутата. В камере он стал жаловаться на здоровье, объявлял голодовки. Из тюрьмы Рустави его перевели в военный госпиталь в Гори, но потом вновь вернули в тюрьму. В феврале 2022-го он пожаловался на плохое лечение.

В итоге защите удалось добиться перевода Саакашвили на лечение в тбилисскую медицинскую клинику VivaMedi, где он находится по сей день. В ноябре адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сообщил, что врачи обнаружили у его подзащитного 36 заболеваний, в том числе туберкулёз и деменцию. Более того, медицинские анализы показали наличие в его организме тяжёлых металлов, что дало основание заговорить об отравлении Саакашвили. Об этом он сами рассказал в нашумевшем интервью немецкому изданию Spiegel.

По словам наблюдателей, Саакашвили недоволен тем, что созданная им партия не добилась его освобождения. Новое руководство ЕНД выразило готовность решить эту проблему в отличие от «мягкотелых предшественников». В рядах партии даже заговорили о новой «революции». Там считают, что правящая партия «Грузинская мечта» бизнесмена Бидзины Иванишвили усиленно тянет страну на север — «в объятия Москвы», а не на запад. Именно ЕНД утверждает, будто бы правительство «выполняет задание убить Саакашвили».

Накануне, 6 февраля, суд отказался удовлетворить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или отмене наказания для экс-президента. Хабеишвили в ответ пообещал, что отныне у «Грузинской мечты» больше не будет «беззаботной жизни».

«Национальное движение» переходит на чрезвычайный режим. <...> Партия больше не собирается участвовать в парламентской жизни. Мы намерены наладить коммуникацию с международными партнёрами и уже провели встречу с послами, чтобы усилить давление на «Русскую мечту» (так оппозиция саркастически называет «Грузинскую мечту». — NEWS.ru). Мы будем проявлять активность каждый день, — заявил на брифинге в Тбилиси новый глава ЕНД.

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global look Press

Бойкот с эффектом бумеранга

Активность началась уже в ночь с 6 на 7 февраля. Под покровом темноты оппозиционеры провели митинг у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. По данным грузинских СМИ, там собралось не более ста человек. Затем сторонники Саакашвили провели акцию протеста у здания правительства. Они потребовали от властей опротестовать решение суда, отказавшегося освобождать политика.

Несмотря на бойкот со стороны ЕНД, парламент Грузии во вторник провёл первое заседание новой сессии. Перед началом работы депутаты почтили память жертв землетрясения в Турции и недавно скончавшегося Вахтанга Кикабидзе. Знаменитый актер в 2020 году возглавил предвыборный список ЕНД и получил от него депутатский мандат.

Парламентарии высказались и по поводу «непарламентского поведения» соратников Саакашвили. Прозвучали в том числе ироничные сентенции.

А разве вы вообще начинали парламентскую деятельность? Мы никак не почувствуем пустоту и пустых мест, — язвительно бросил депутат от «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе.

А лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили обратил внимание, что оппозиционеры, объявив бойкот, совсем не теряют в зарплате:

Это очень крутая работа! Вся Грузия мечтает о такой работе!

Бывший глава ЕНД Ника Мелия уже без ерничества выразил обеспокоенность поведением однопартийцев. Он написал в соцсетях, что позиция нового руководства ЕНД лишь создаст комфортные условия для правящей партии.

Мы должны действовать с правильным осознанием реальности и прагматичным планом, чтобы получить результат. Временное прекращение парламентской деятельности в данном случае не может быть эффективным, — уверен Мелия.

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global look Press

«Революция роз — 2»?

Однако многих ключевых фигур ЕНД всё же увлекла стихия радикализма. Глава штаба по освобождению Саакашвили Георгий Чаладзе сообщил журналистам: если власти не отпустят политика на лечение в одну из европейских клиник, то «получат революцию». Однако эксперты полагают, что в «Нацдвижении» лукавят и их цель совсем не та, что провозглашается публично.

Лидерам «Нацдвижения» в действительности не нужен Саакашвили на свободе. Их устраивает его пребывание в клинике, где у экс-президента вполне комфортные условия, — отметил в беседе с NEWS.ru бывший глава Госканцелярии Грузии, политолог Петре Мамрадзе. — За спиной у Саакашвили его соратники говорят о нём гадости. Но когда дело доходит до выборов, все понимают, что другого лидера у них нет.

Политика Грузии очень персонифицирована, отмечает Мамрадзе. В 2020 году, находясь за границей, Саакашвили сумел получить для партии 36 мест в парламенте из 150, а остальная оппозиция взяла лишь 24 места. Те политики, которые раньше со своими единомышленниками откалывались от «Нацдвижения», теряли потом избирателей.

Политолог полагает, что сейчас в грузинской оппозиции сложилась смутная ситуация: других харизматических лидеров у ЕНД нет, зато есть значительные финансы, подконтрольная телекомпания. В итоге к переделу власти сейчас подключается «старая гвардия», которую олицетворяют такие знаковые в прошлом фигуры, как экс-премьер Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили. К примеру, миллиардер Кезерашвили, как считается, прежде держал «общак» ЕНД. До недавнего времени он жил во Франции, но теперь вернулся в страну. Теперь каждый из лидеров партии, прошлых и нынешних, пытается перетянуть одеяло на себя и доказать, что именно он больше других делает для вызволения Саакашвили из заключения.

Хабеишвили в порыве преданности даже прямо заявил, что ворвётся в медклинику и силой выведет экс-президента на волю, — продолжает Петре Мамрадзе — Таким образом они надеются отщипнуть хоть какую-то часть ядерного электората Саакашвили. В прошлом оппозиционеры убеждались, если этот электорат, который похож на секту, решит, что Саакашвили не стоит за каким-то политиком, то никаких голосов у него не будет. За этот капитал сейчас воюют между собой лидеры «Нацдвижения».

Но сам Саакашвили не спешит назначать своего главного наперсника. Скорее всего, искушенному политику выгодна их дальнейшая конкуренция между собой в борьбе за его освобождение.

На днях американские политологи опубликовали итоги опроса, проведенного в Грузии. Так, «Грузинскую мечту» поддержали 25% опрошенных, а ЕНД — всего лишь 6%. Электорат Саакашвили тает на глазах. Его рейтинга и авторитета хватает для достижения успеха во внутрипартийной борьбе. А вот на следующих парламентских выборах, которые состоятся в 2024 году, фигура опального президента уже больших очков ЕНД не принесёт. Всё идёт к тому, что 20-я годовщина «революции роз», которая будет «отмечаться» этой осенью, ЕНД встретит заурядной оппозиционной партией с богатыми лидерами, которые сумели напоследок монетизировать остатки некогда солидного политического капитала. А при таком раскладе некогда могущественный Саакашвили рискует просто стать разменной картой в их игре, заключают эксперты.