«Этот нас позорит»: Эрдоган пошутил над Джонсоном на саммите НАТО Эрдоган на камеру высмеял Джонсона на саммите НАТО

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган вместе с коллегой из США Джо Байденом высмеял британского лидера Бориса Джонсона во время встречи на саммите НАТО в Мадриде. Турецкий политик сказал, что британский «позорит их», передают «Известия».

Этот нас позорит, — сказал Эрдоган, после чего между политиками позникло недопонимание.

Ситуацию спас вмешавшийся в разговор Байден. Он похлопал британского лидера по плечу и успокоил:

Это шутка, шутка, успокойся, Борис, — сказал Байден.

Накануне Джонсон сделал несколько неоднозначных заявлений. На саммите G7 премьер-министр Великобритании предлагал политикам раздеться, чтобы показать, что они «круче Путина». 28 июня политик высказал предположение, что было бы, если бы президент России был бы женщиной.