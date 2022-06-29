Президент Турции Реджеп Эрдоган вместе с коллегой из США Джо Байденом высмеял британского лидера Бориса Джонсона во время встречи на саммите НАТО в Мадриде. Турецкий политик сказал, что британский «позорит их», передают «Известия».
Этот нас позорит, — сказал Эрдоган, после чего между политиками позникло недопонимание.
Ситуацию спас вмешавшийся в разговор Байден. Он похлопал британского лидера по плечу и успокоил:
Это шутка, шутка, успокойся, Борис, — сказал Байден.
Накануне Джонсон сделал несколько неоднозначных заявлений. На саммите G7 премьер-министр Великобритании предлагал политикам раздеться, чтобы показать, что они «круче Путина». 28 июня политик высказал предположение, что было бы, если бы президент России был бы женщиной.