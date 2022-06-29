Джонсон рассказал, как изменился бы ход истории, будь Путин женщиной Джонсон: если бы Путин был женщиной, Россия не начала бы спецоперацию

Фото: Wolfgang Maria Weber/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Если бы президент РФ Владимир Путин был женщиной, то спецоперация на Украине не началась бы, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после саммита G7 немецкому телеканалу ZDF. По его словам, российский лидер является идеальным примером «токсичной маскулинности».

Если бы Путин был женщиной, коей он, очевидно, не является, но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную войну мачо, — сказал Джонсон.

Ранее британский политик предложил лидерам G7 раздеться, чтобы показать, что политики «круче Путина». Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поддержал коллегу и предложил устроить «показ верховой езды с голым торсом». На акцию согласилась даже единственная женщина, присутствовавшая на саммите, — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.