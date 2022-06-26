«Покажем, что мы круче Путина»: Джонсон предложил лидерам G7 раздеться Лидеры G7 обсуждали Путина и предложили сфотографироваться без пиджаков

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Саммит G7 в Баварии

Лидеры G7 на саммите группы вспоминали российского президента Владимира Путина и его фото с голым торсом, рассуждая, стоит ли им самим раздеться для снимка. Британский премьер Борис Джонсон предложил оголиться, чтобы показать всему миру, что западные лидеры круче Путина. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поддержал коллегу и предложил устроить «показ верховой езды с голым торсом».

Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки? Мы должны показать, что круче Путина, — сказал Джонсон. Мы устроим показ верховой езды с голым торсом, — ответил ему Трюдо.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая была единственной женщиной на саммите, оценила идею канадского премьера, добавив, что это будет «лучшим вариантом».

Ранее премьер-министр Великобритании в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 июня заявил, что сейчас любые попытки урегулировать конфликт на Украине приведут к нестабильности в мире и лишь укрепят позиции Москвы.

Глава британского правительства считает, что стремление европейских государств наладить отношения между участниками конфликта «дает карт-бланш» президенту России Владимиру Путину на «манипулирование» международными рынками и суверенными странами.