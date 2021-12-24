«Это отлично!»: латвийский депутат похвалила сограждан за пикеты и акции

Выходящие на пикеты и акции граждане заслуживают уважения, заявила экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича изданию argumenti.ru. Кроме того, она обратила внимание на финансовые затраты на полицию, преследующую оппозиционера Алдиса Гобземса.

А это отлично! Я уважаю свой народ и рада, что они таким образом высказывают своё мнение. Иногда я думаю, что нас постепенно превращают, извините, в «рабов»: не сделал прививку — остался без работы! Выступил и высказал своё мнение — получи штраф! Вы только вдумайтесь, сколько денег было потрачено на работу полиции, когда они «гонялись» по Латвии за депутатом Гобземсом, когда тот проводил акцию протеста против действий правительства?! — сказала Петравича.

Она добавила, что в случае с Гобземсом никто не оскорблял правительство, люди просто высказывались на беспокоящие их темы, а оказалось, это запрещено. Депутат заявила, что верит в свой народ, и поздравила страну с наступающим Рождеством.

Петравича также раскритиковала нового министра по благосостоянию страны за бездушие. Она недовольна тем, что привитые пенсионеры получили лишь «мизерные» €20 компенсации за электричество, а непривитые вовсе ничего.

Ранее Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках вынес приговор лидерам протестных акций, прошедших в Ингушетии в 2018–2019 годах. Их осудили на 7,5 года, восемь и девять лет колонии. Мирные акции протеста были вызваны недовольством ингушей соглашением об определении административных границ между Чечнёй и Ингушетией. До 26 марта 2019 года власти не разгоняли митингующих, однако в тот день попытались заставить протестующих покинуть главную площадь города. В результате произошло столкновение с силовиками.