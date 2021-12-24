18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

«Это отлично!»: латвийский депутат похвалила сограждан за пикеты и акции

Латвийский депутат Петравича: уважаю свой народ за гражданскую позицию
17:27, 23 декабря 2021
«Это отлично!»: латвийский депутат похвалила сограждан за пикеты и акции Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Выходящие на пикеты и акции граждане заслуживают уважения, заявила экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича изданию argumenti.ru. Кроме того, она обратила внимание на финансовые затраты на полицию, преследующую оппозиционера Алдиса Гобземса.

А это отлично! Я уважаю свой народ и рада, что они таким образом высказывают своё мнение. Иногда я думаю, что нас постепенно превращают, извините, в «рабов»: не сделал прививку — остался без работы! Выступил и высказал своё мнение — получи штраф! Вы только вдумайтесь, сколько денег было потрачено на работу полиции, когда они «гонялись» по Латвии за депутатом Гобземсом, когда тот проводил акцию протеста против действий правительства?!сказала Петравича.

Она добавила, что в случае с Гобземсом никто не оскорблял правительство, люди просто высказывались на беспокоящие их темы, а оказалось, это запрещено. Депутат заявила, что верит в свой народ, и поздравила страну с наступающим Рождеством.

Петравича также раскритиковала нового министра по благосостоянию страны за бездушие. Она недовольна тем, что привитые пенсионеры получили лишь «мизерные» €20 компенсации за электричество, а непривитые вовсе ничего.

Ранее Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках вынес приговор лидерам протестных акций, прошедших в Ингушетии в 2018–2019 годах. Их осудили на 7,5 года, восемь и девять лет колонии. Мирные акции протеста были вызваны недовольством ингушей соглашением об определении административных границ между Чечнёй и Ингушетией. До 26 марта 2019 года власти не разгоняли митингующих, однако в тот день попытались заставить протестующих покинуть главную площадь города. В результате произошло столкновение с силовиками.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео