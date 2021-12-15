Лидерам «ингушского дела» дали до девяти лет колонии

Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках вынес приговор лидерам протестных акций, прошедших в Ингушетии в 2018–2019 годах. Их осудили на 7,5 года, восемь и девять лет колонии. Об этом пишет «Новая газета».

Против осуждённых были возбуждены уголовные дела об организации насилия в отношении силовиков (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК), о создании экстремистской организации, о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных действий.

Маслага Ужахова, Ахмеда Барахоева и Мусу Мальсагова приговорили к девяти годам лишения свободы. Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, Зарифу Саутиеву — к семи годам и шести месяцам колонии, — говорится в материале издания.

Двое осуждённых — ингушские старейшины: Ужахову — 69 лет, Барахоеву — 67 лет. У некоторых фигурантов дела проблемы со здоровьем. Кроме того, до вынесения приговора они провели более двух лет в СИЗО. Уточняется, что это время зачтётся им в срок тюремного заключения.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года после митингов, прошедших на центральной площади столицы Ингушетии Магаса. Мирные акции протеста были вызваны недовольством ингушей соглашением об определении административных границ между Чечнёй и Ингушетией. До 26 марта 2019 года власти не разгоняли митингующих, однако в тот день попытались заставить протестующих покинуть главную площадь города. В результате произошло столкновение с силовиками.

В середине ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ингуши могут лишиться земель, переданных им при Джохаре Дудаеве, если не остановят активистов, делающих провокационные заявления по поводу принадлежности территорий.