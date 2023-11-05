«Это одна из возможностей»: реален ли ядерный удар Израиля по Газе Министр наследия Израиля Элияху не исключил ядерный удар по Газе

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Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху не исключил возможность ядерного удара по сектору Газа. Как отреагировал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и возможно ли такое развитие событий?

Что сказал Элияху про ядерный удар по Газе

Министр заявил, что ядерная атака на Газу является одним из вариантов завершения текущего конфликта на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol Berama, следует ли сбросить на палестинский анклав атомную бомбу, он указал, что «это одна из возможностей».

Кроме того министр заявил, что не согласен с допуском в сектор какой-либо гуманитарной помощи. По его словам, Израиль не будет «передавать нацистам гуманитарную помощь», а «в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица».

Позже Элияху попытался опровергнуть свои слова. В соцсети Х он написал, что любому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что замечание об атомной бомбе было метафорическим и это должно быть понятно любому здравомыслящему человеку. По его словам, Израилю определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму.

Как отреагировали Нетаньяху и чиновники Израиля

Израильский премьер подчеркнул, что слова Элияху «оторваны от реальности». Он заявил, что ЦАХАЛ действует в соответствии со стандартами международного права. Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства до дальнейшего уведомления.

«Слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы», — цитирует премьер-министра радиостанция Kan.

Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант назвал слова Элияху безответственными.

Заявления министра раскритиковал лидер израильской оппозиции Яир Лапид. Он указал, что Нетаньяху должен сегодня же уволить Элияху.

Как отреагировало ХАМАС

Представители палестинского движения назвали заявления Элияху «беспрецедентным террором, направленным против нации».

«Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», — заявил представитель ХАМАС Хазем Касем.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Есть ли ядерное оружие у Израиля

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), на сегодняшний день Израиль располагает примерно 80 ядерными боеголовками. В том числе 30 из них — это тактические ядерные заряды (авиабомбы свободного падения).

Оставшиеся 50 боеголовок, по данным института, предназначены для установки на баллистические ракеты средней дальности Jericho II, которые, по некоторым данным, располагаются вместе с мобильными пусковыми установками на военной базе восточнее Иерусалима.

По данным Службы внешней разведки России из открытого доклада за 1993 год, Израиль мог потенциально произвести в период 1970–1980 годов до 20 ядерных боезарядов, а к 1993 году — от 100 до 200 боезарядов.

По различным оценкам, в 2006 году в арсенале Израиля имелось около 200 ядерных зарядов. По мнению бывшего президента США Джимми Картера, высказанному в мае 2008 года, их количество составляет «150 или более». Ядерными боеголовками, как предполагается, оснащены израильские ракеты «Иерихон».

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