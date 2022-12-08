«Это их мечта»: Захарова о вероятности продления миссии ЕС в Армении Захарова: ЕС мечтает выдавить Россию из Южного Кавказа

Фото: МИД РФ

Своим присутствием «на земле» ЕС пытается застолбить свое влияние и в конечном счете выдавить Россию из Южного Кавказа, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, данный вопрос обсуждается регулярно во время контактов с азербайджанскими и армянскими коллегами.

Мы знаем о стремлении Брюсселя любыми способами внедриться в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Просто для того, чтобы застолбить за собой присутствие и в конечном счете выдавить из региона Россию. Это их мечта. Не будем предвосхищать развитие событий, существуют диаметрально противоположные взгляды, в том числе и среди закавказских стран, по поводу усиления внерегионального фактора на Южном Кавказе. Эта тема регулярно обсуждается в контактах и с Баку, и Ереваном, — сказала Захарова.

По словам дипломата, все говорит о том, что ЕС в своей активности на Южном Кавказе руководствуется собственными конъюктурными интересами.

Если будет принято решение о продлении наблюдательной миссии ЕС на армянской стороне на границе с Азербайджаном, мы этот сюжет прокомментируем дополнительно, — заключила Захарова.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что что Ереван заинтересован в присутствии международных наблюдателей на границе с Азербайджаном. По мнению министра, это позволит избежать возможной эскалации.