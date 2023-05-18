Мощное наводнение накрыло северо-восток Италии. В области Эмилия-Романья более 20 рек вышли из берегов, десятки городов и поселков ушли под воду, пять тысяч человек остались без крова, а девять признаны погибшими.

Катастрофу вызвали аномальные дожди. Как пишет газета Il Messaggero, за последние 48 часов в регионе выпали рекордные 300 мм осадков. А за последние две недели зафиксирована семимесячная норма. Сообщается о многочисленных сходах селей и оползней. Более 30 городов оказались в эпицентре наводнения, которое губернатор Стефано Боначчини сравнил по масштабам разрушений с землетрясением. Из-за наводнения отменили Гран-при «Формулы-1», который должен был состояться в Имоле. Официальное заявление опубликовано на сайте «Формулы-1».

«Это апокалипсис», — признают итальянские СМИ. Спасатели достают людей с крыш и деревьев. Погибли те, кто не успели эвакуироваться. В основном это «старики, утонувшие в своих домах». «Мы слышали крики о помощи, а потом наступала тишина», — передавали очевидцы. Не исключено, что число жертв вырастет, поскольку несколько местных жителей считаются пропавшими без вести. Не менее ста тысяч человек остались без связи, в области повсеместно перебои с электричеством.

«Более пяти тысяч ферм оказались под водой с теплицами, питомниками и конюшнями, где находятся утонувшие животные и десятки тысяч затопленных гектаров виноградников, киви, слив, груш, яблок, овощей, зерновых и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции», — сообщает Il Messaggero. Предварительный ущерб от стихии оценивается в «несколько миллиардов евро». Местные власти уже пообещали пострадавшим жителям «замораживание ипотечных кредитов и налоговых сборов».

Самые впечатляющие кадры с места природной катастрофы — в галерее NEWS.ru.

Наводнение на севере Италии стало настоящим ЧП, под воду ушли целые поселки

Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наводнение на севере Италии стало настоящим ЧП, под воду ушли целые поселки

Спасатели помогают жителям Равенны, пострадавшим от наводнения

Фото: Pasquale Bove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спасатели помогают жителям Равенны, пострадавшим от наводнения

Так выглядит затопленная деревушка Чезене на севере Италии

Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так выглядит затопленная деревушка Чезене на севере Италии

Вышедшая из берегов река Савио на севере Италии затопила целые улицы

Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вышедшая из берегов река Савио на севере Италии затопила целые улицы

Житель Чезены спасает кошку

Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель Чезены спасает кошку

Жители города Чезена пытаются справиться с разгулом стихии

Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители города Чезена пытаются справиться с разгулом стихии

Город Чезена пострадал сильнее всего

Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Город Чезена пострадал сильнее всего

Наводнение в городе Чезена стало настоящей катастрофой. Есть погибшие

Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наводнение в городе Чезена стало настоящей катастрофой. Есть погибшие

Тысячи людей остались без крова в Чезене и ее окрестностях

Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тысячи людей остались без крова в Чезене и ее окрестностях

Разлив реки Силларио в пригороде Болоньи

Фото: Michele Nucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разлив реки Силларио в пригороде Болоньи