Мощное наводнение накрыло северо-восток Италии. В области Эмилия-Романья более 20 рек вышли из берегов, десятки городов и поселков ушли под воду, пять тысяч человек остались без крова, а девять признаны погибшими.
Катастрофу вызвали аномальные дожди. Как пишет газета Il Messaggero, за последние 48 часов в регионе выпали рекордные 300 мм осадков. А за последние две недели зафиксирована семимесячная норма. Сообщается о многочисленных сходах селей и оползней. Более 30 городов оказались в эпицентре наводнения, которое губернатор Стефано Боначчини сравнил по масштабам разрушений с землетрясением. Из-за наводнения отменили Гран-при «Формулы-1», который должен был состояться в Имоле. Официальное заявление опубликовано на сайте «Формулы-1».
«Это апокалипсис», — признают итальянские СМИ. Спасатели достают людей с крыш и деревьев. Погибли те, кто не успели эвакуироваться. В основном это «старики, утонувшие в своих домах». «Мы слышали крики о помощи, а потом наступала тишина», — передавали очевидцы. Не исключено, что число жертв вырастет, поскольку несколько местных жителей считаются пропавшими без вести. Не менее ста тысяч человек остались без связи, в области повсеместно перебои с электричеством.
«Более пяти тысяч ферм оказались под водой с теплицами, питомниками и конюшнями, где находятся утонувшие животные и десятки тысяч затопленных гектаров виноградников, киви, слив, груш, яблок, овощей, зерновых и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции», — сообщает Il Messaggero. Предварительный ущерб от стихии оценивается в «несколько миллиардов евро». Местные власти уже пообещали пострадавшим жителям «замораживание ипотечных кредитов и налоговых сборов».
Самые впечатляющие кадры с места природной катастрофы — в галерее NEWS.ru.
Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press
Наводнение на севере Италии стало настоящим ЧП, под воду ушли целые поселки
Фото: Pasquale Bove/Keystone Press Agency/Global Look Press
Спасатели помогают жителям Равенны, пострадавшим от наводнения
Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press
Так выглядит затопленная деревушка Чезене на севере Италии
Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вышедшая из берегов река Савио на севере Италии затопила целые улицы
Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жители города Чезена пытаются справиться с разгулом стихии
Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press
Наводнение в городе Чезена стало настоящей катастрофой. Есть погибшие
Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тысячи людей остались без крова в Чезене и ее окрестностях