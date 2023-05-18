Екатерина Забродина

«Это апокалипис»: кадры мощного наводнения, которое обрушилось на Италию Из-за сильнейшего наводнения в области Эмилия-Романья десятки городов и поселков ушли под воду, тысячи человек остались без крова, девять погибли

18 мая 2023 в 12:30

Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощное наводнение обрушилось на область Эмилия-Романья в Италии. Неподалеку от Болоньи обрушился мост Мотта через реку Идиче