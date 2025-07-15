В Сети смеются над необычной формой туч над Москвой

В Сети смеются над необычной формой туч над Москвой Тучи над Москвой приняли форму сардельки

Днем 15 июля Москву накрыл сильнейший ливень, тучи с осадками на карте образовали форму сардельки, обратил внимание Telegram-канал «Москоугерлз». Некоторые начали иронизировать, что осадки вызвали котики.

Ранее стало известно, что из-за дождя курительная комната в Госдуме оказалась затоплена. Она располагается в пристройке первого этажа старого здания на Охотном ряду. После ливня большая часть места, выделенного для курения, находится под водой. Стоять сотрудники Госдумы могут только на ее небольшой части.

Также на видео попал удар молнии по Останкинской телебашне. На ролике видно, как разряды молнии сверкают над городом. В один момент вспышка прошла сквозь телебашню.

Непогода накрыла и Нью-Йорк — затоплен оказался городской метрополитен. Также пострадали штаты Нью-Джерси и Пенсильвания. Под воду ушли местные дороги, из-за чего по ним не могут проехать автомобили. Основные магистрали Нью-Йорка оказались частично перекрыты из-за потопа и рухнувших деревьев. На этом фоне вода хлынула в подземные станции метро, вынудим пассажиров вставать на сиденья в вагонах.