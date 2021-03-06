Эстонские школьники готовятся к войне с Россией

https://static.news.ru/photo/62b7f7cc-7f28-11eb-8c52-96000091f725_660.jpg Фото: s6durileht/facebook.com

Всё больше эстонских школьников высказывают желание пройти военную подготовку, чтобы потом участвовать в возможной войне с Россией. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Так, по его данным, доля юных граждан с такой точкой зрения, по сравнению с прошлым годом, увеличилась с 54% до 63%. Специалисты связывают такое положение дел с растущими русофобскими настроениями в стране. Её население и власти полагают, что Россия является агрессором и может угрожать безопасности государства.

При этом примечательно, что в учебных программах школ, дающих среднее образование, учение о государственной обороне считают необходимым 81% населения. Эти цифры подтверждают, что с учебной программой по государственной обороне следует усиленно двигаться вперёд, — заявил Лаанет.

Он также добавил, что в Эстонии сохраняется высокий уровень патриотизма. Он подчеркнул, что 77% населения считают, что в случае нападения страна должна оказать сопротивление, передаёт RT. При этом же больше половины населения готовы самостоятельно взяться за оружие при угрозе.

Стоит заметить, что не только в Эстонии, но и даже в некогда входящей в состав союзного государства Украине также высказывают намерение «померяться силами» с РФ. Тем не менее, как ранее писал NEWS.ru, политолог и руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что в случае реального военного конфликта украинская армия не сможет противостоять Вооружённых силам России.