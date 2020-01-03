https://static.news.ru/photo/8a3074ec-2e1f-11ea-9c4f-fa163e074e61_660.jpg Юри Луйк Фото: Jüri Luik Isamaa/facebook.com

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что страна поддерживает Соединённые Штаты в конфликте с Ираном. Он отметил, что эстонское военное подразделение служит на военной базе США в этой стране.

По его словам, Таллин не располагает всей информацией, однако поддерживает Вашингтон как союзник, передаёт «Интерфакс».

Разумеется, у нас ещё нет всей информации, но факт, что мы как союзник стоим вместе с США в ситуации, когда американцы защищают как дипломатов, так и военные объекты в Ираке и в иных местах на Ближнем Востоке, — подчеркнул он.

Политик уверен, что в ближайшее время не последует ответа на ликвидацию генерала Касема Сулеймани, однако остаётся риск военного ответа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мёрфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

После операции Вооружённых сил США Белый дом призвал американцев срочно покинуть Ирак.