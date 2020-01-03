Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что страна поддерживает Соединённые Штаты в конфликте с Ираном. Он отметил, что эстонское военное подразделение служит на военной базе США в этой стране.
По его словам, Таллин не располагает всей информацией, однако поддерживает Вашингтон как союзник,
Разумеется, у нас ещё нет всей информации, но факт, что мы как союзник стоим вместе с США в ситуации, когда американцы защищают как дипломатов, так и военные объекты в Ираке и в иных местах на Ближнем Востоке, — подчеркнул он.
Политик уверен, что в ближайшее время не последует ответа на ликвидацию генерала Касема Сулеймани, однако остаётся риск военного ответа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мёрфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.
Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
После операции Вооружённых сил США Белый дом призвал американцев срочно покинуть Ирак.
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