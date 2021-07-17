Эстония отказалась отправлять в Минск нового посла

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что республика не станет отправлять нового посла в Белоруссию, поскольку не считает Александра Лукашенко законным президентом. Её слова приводит портал эстонского телерадиовещания ERR.

Это было бы крайне неуместно, так как Эстония, впрочем как и Европа, не признаёт результаты президентских выборов в Белоруссии, прошедших в августе прошлого года, — отметила дипломат.

При этом приказ о назначении новым послом в Минске Яака Ленсмента на прошлой неделе подписала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Смена дипломатов в Минске вызвана тем, что 31 июля заканчиваются полномочия нынешнего посла Мерике Кокаев.

Ранее стало известно, что власти Литвы обратились к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой дать ответ на миграционный кризис, вызванный наплывом мигрантов с белорусской территории. Число нелегалов, которые пытаются прорваться в ЕС, катастрофически растёт. Минск не скрывает, что потворствует натиску приезжих из чувства мести за европейские санкции.