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Министр обороны Эстонии Юри Луйк допустил, что военные инструкторы страны могут быть отозваны из Ирака.

Эстония может отозвать семерых своих военнослужащих из Ирака, если ситуация там ещё более обострится и начнутся боевые действия, — сказал он.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр осудила ракетный удар Ирана против военных баз США в Ираке.