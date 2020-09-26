Эстония инициирует консультации в СБ ООН по ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d28bcdae-00e2-11eb-9489-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/XinHua/Global Look Press

Обстановка в регионе Нагорного Карабаха внушает крайнее беспокойство. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, По его словам, во избежание дальнейшей эскалации напряжённости необходимо инициировать консультации в СБ ООН по ситуации в регионе.

Применение насилия для разрешения разногласий достойно осуждения. Важно, чтобы стороны незамедлительно прекратили враждебные действия и приступили к мирному урегулированию разногласий. Эстония в качестве члена Совета безопасности ООН инициирует консультации по обсуждению событий в Нагорном Карабахе в СБ ООН, — написал он в своём Facebook.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.