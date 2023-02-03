«Есть что скрывать»: Захарова о заявлениях Шольца по «Северным потокам» Захарова: Шольц вынужден оправдываться, скрывая данные о взрывах на «Северных потоках»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вынужден оправдываться за нежелание Берлина публиковать данные расследования по взрывам на «Северных потоках», заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что складывается впечатление, что Германии есть что скрывать. Захарова также назвала лицемерием бездоказательные обвинения в адрес Москвы, которые появились на Западе сразу после инцидента.

Позиция, которую власти ФРГ изначально заняли применительно к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», является примечательно двойственной. В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать, — сказала Захарова.

По ее словам, когда «российский след никак не придумать», применяется принцип «презумпции невиновности» в отношении тех, кто реально виновен в произошедшем, лишь бы «скрыть шокирующую правду».

Взрывы случились 26 сентября одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.