Эсминец НАТО был замечен в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/2277b984-8713-11eb-999a-96000091f725_660.jpg Фото: ROUELLE UMALI/Global Look Press

В Чёрном море заметили корабль НАТО — эсминец ВМС Испании Méndez Núñez. За ним на текущий момент наблюдают российские военные, рассказали в Национальном центре управления обороной.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Méndez Núñez ВМС Испании, зашедшего в акваторию Чёрного моря 17 марта, — говорится в заявлении Национального центра управления обороной (НЦУО), который входит в Минобороны РФ.

В последнее время корабли стран — участниц Альянса всё чаще появляются в Чёрном море. Так 12 марта в акватории был замечен другой испанский фрегат. С какой целью зарубежные корабли появляются в этих водах, не уточняется, однако в НАТО такие шаги объясняют «наращиванием военной мощи» России.

Ранее NEWS.ru писал, что постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) в составе четырёх кораблей вошло в территориальные воды Грузии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

Корабли прибыли для «повышения оперативной совместимости» между ВМС Грузии и странами — членами и партнёрами Североатлантического альянса. Кроме того, регулярные визиты подразделений НАТО якобы способствуют укреплению безопасности в Чёрном море.