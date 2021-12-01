«Если зимой вспыхнет война»: Россия и США созрели для нового саммита

В Стокгольме 2 декабря стартует заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, на полях которого глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт двустороннюю встречу с американским коллегой Энтони Блинкеном. В Кремле сообщили, что переговоры будут ещё одним шагом на пути к подготовке к очередному саммиту президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Его организацию обсуждают на протяжении последних месяцев. Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что Украина будет приоритетной темой беседы на высшем уровне, однако её проведение остаётся под вопросом.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Лавров и Блинкен не могут не обсудить организацию двустороннего саммита на полях заседания СМИД ОБСЕ.

Два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов. Конечно, это будет обязательно обсуждаться, — обратил внимание представитель Кремля.

Однако Песков признал, что пока реальных подвижек в процессе подготовки нет, хотя соответствующая работа уже ведётся.

Конкретики, впрочем, нет и с американской стороны. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что «в продолжение саммита, состоявшегося этим летом», Вашингтон поддерживает контакты «с российскими коллегами на высоком уровне», однако вся информация о подготовке новой беседы Путина и Байдена, по её словам, исходит от российских официальных лиц.

Больше деталей оказалось у американской прессы, которая накануне сообщила о возможной организации между лидерами РФ и США как минимум виртуальной встречи. Переговоры в таком формате, согласно оценкам издания, дадут администрации Байдена возможность направить Кремлю сигнал о том, что может произойти в случае «вторжения на Украину». Отмечается, что у Белого дома «на столе» находятся несколько сценариев, которые рассчитаны на поддержку официального Киева.

Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Навсегда остановить НАТО

В разговоре с NEWS.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов отметил, что главным вопросом ожидаемых переговоров на высшем уровне действительно будет Украина.

Первый саммит и последующие контакты с [замгоссекретаря Викторией] Нуланд и [главой ЦРУ Уильямом] Бёрнсом показали, что американцы нас не хотят слышать по Украине. Будут требования о прекращении американской военной помощи Киеву и военных учений США и НАТО в Украине и в Чёрном море, требования о гарантиях неразмещения на украинской территории американских ракет средней и малой дальности, непредоставления ударных беспилотников, ну, и прозвучат требования о давлении на Киев по выполнению Минских соглашений. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Аналитик не исключает, что между президентами России и США состоится разговор о «долгосрочных гарантиях безопасности РФ».

То есть от Байдена потребуют навсегда остановить расширение НАТО и обсуждать с Москвой, как выстраивать новую архитектуру европейской безопасности с участием России, — пояснил собеседник NEWS.ru.

В то же время, по словам Фролова, в повестку переговоров могут быть включены «ядерные» вопросы, если в этом месяце замглавы МИД России Сергей Рябков и первый замгоссекретаря Уэнди Шермани вместе со специальными подгруппами смогут о чём-то договориться.

Вспомнят кибербезопасность: Байден обещал за шесть месяцев посмотреть, как выполняются договорённости в Женеве (там проходила первая президентская встреча Путина и Байдена. — NEWS.ru). Наверное, будет и Иран, если переговоры в Вене быстро зайдут в тупик, — допустил эксперт.

Отдельный вопрос — работа посольств. Во время женевских переговоров президенты дали поручения разрешить этот вопрос, однако ничего не было сделано, отмечает Фролов. По его словам, российской стороне «этот саммит очень нужен», в то время как «американцы пока не хотят бежать на него без понимания, что это для них даст».

Anita Kumar - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый раунд воздействия

Как отметил в разговоре с NEWS.ru профессор и заведующий кафедрой истории Католического университета Америки Майкл Киммейдж, который некогда курировал темы России и Украины в аппарате политического планирования Госдепа, для отношений РФ и США наступает момент значительной драмы и неопределённости.

После июньского саммита между Путиным и Байденом было решено несколько проблем, но в отношениях появилась некоторая регулярность. Прозвучавшая на этом саммите фраза «стратегическая стабильность» приобрела конкретный смысл с учётом рабочих групп, созданных для ответа на кибервызовы и для контроля над вооружениями. В связи с этим для США было сюрпризом заметить, что наращивание российского военного присутствия вокруг Украины в мае 2021 года стало прелюдией к новому наращиванию военной мощи осенью — уже менее явному и более существенному. Майкл Киммейдж профессор и завкафедрой истории Католического университета Америки, бывший сотрудник аппарата политического планирования Госдепа профессор и завкафедрой истории Католического университета Америки, бывший сотрудник аппарата политического планирования Госдепа

По словам эксперта, Вашингтон серьёзно обеспокоен перспективами войны между Россией и Украиной и возможностью крупномасштабного военного наступления этой зимой. В США считают, что это приведёт или к дестабилизации бывшей советской республики и принуждению её к миру, либо к разделению страны, либо к «полному завоеванию». Тем не менее встреча имеет решающее значение для президента Байдена.

На это есть две причины. Он (саммит. — NEWS.ru) позволил бы Байдену сказать кое-что о реакции Америки, если этой зимой вспыхнет крупная война, — поясняет Киммейдж. — И это будет возможность для Байдена изыскать мирную альтернативу войне. Это будет сделано не посредством американских уступок, однако через запуск нового диалога и нового раунда дипломатического взаимодействия.

Ставки чрезвычайно высоки, резюмирует собеседник NEWS.ru.