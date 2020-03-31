Армения, Северная Македония, Албания, Черногория и Исландия присоединились к санкциям Европейского союза против Турции за буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр.
Они (присоединившиеся страны — прим. NEWS.ru) будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, — говорится в распространённом в Брюсселе заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
27 февраля Европейский союз ввёл санкции против двух новых граждан Турции. Причиной стало проведение буровых работ в исключительной экономической зоне Республики Кипр, писал NEWS.ru.
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