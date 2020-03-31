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В столице Украины по состоянию на 31 марта подтверждены 107 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки было выявлено пять новых случаев. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых пациентов, инфицированных COVID-19, четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и женщина — 55-летний медицинский работник. Кличко отметил, что власти создали мониторинговый центр по контролю соблюдения...