https://static.news.ru/photo/452e6bfa-c26e-11e9-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fred Romero/Wikimedia Commons

Еврокомиссия снова подготовит список государств, которые не могут устранить риски отмывания денег и финансирования терроризма. Предыдущую версию документа страны Евросоюза отклонили из-за непрозрачности процедуры его разработки.

Мы учли этот момент и сказали, что нам нужно пораньше связаться с государствами, которые могут появиться в списке. Вот почему мы сейчас пересматриваем методологию, — заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Веру Йоурову газете Financial Times.

В первую версию списка вошли 24 страны, в том числе Сирия, Иран, Ирак, Афганистан и Северная Корея. «Чёрный список» предполагает не санкции, а призыв к «большей внимательности» в финансовых взаимодействиях с данными юрисдикциями, сообщает « Политика сегодня ».

Ранее News.ru писал о приговоре 26-летнему иностранцу-разнорабочему, который огласил Московский окружной военный суд на выездном заседании в Череповце. Молодого человека признали виновным в финансировании терроризма.